Verona, il racconto di un padre che ha denunciato la figlia: "È a capo di una baby gang"

Un imprenditore di Verona ha denunciato la figlia adolescente: la ragazza, secondo la testimonianza dell'uomo a "Fuori dal Coro", sarebbe a capo di una baby gang: "Tutto è iniziato quando un anno e mezzo fa ha cominciato ad avere comportamenti strani - ha spiegato - ha iniziato a star fuori per giorni, poi da lì sono iniziate ad arrivare chiamate di genitori di altri ragazzi. Mi dicevano che i loro figli sono stati picchiati da lei, poi sono arrivate anche le chiamate dei Carabinieri per altri episodi e furti".

Leggi Anche Rapine violente a Milano, arrestati i rapper Baby Gang e Neima Ezza

L'uomo poi ha raccontato come è strutturata la baby gang: "Hanno una pagina Instagram seguita da circa seicento persone - ha aggiunto - loro sono un gruppo di una decina di ragazze che hanno una trentina di gregari. Ho scoperto che girano con spranghe e coltelli". Dal momento della denuncia, però, l'uomo non riesce più ad avere contatti con la figlia: "Adesso lei sta provando a uscire dal giro e a tenersi lontana dai guai - ha concluso - ma da circa due mesi non ci sentiamo più, è molto arrabbiata con me".