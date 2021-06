Venezia, Unesco: "Senza interventi sulle grandi navi città in pericolo" 

ansa

Per le grandi navi "occorre urgentemente una soluzione di lungo periodo, che dia massima priorità all'ipotesi di impedire totalmente l'accesso in Laguna, preferibilmente reindirizzandole verso porti più adatti nell'area". Lo scrivono gli organi tecnici dell'Unesco insieme alla proposta di inserire Venezia nei siti in pericolo. La proposta verrà esaminata nella sessione annuale dal 16 al 31 luglio.