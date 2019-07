Venezia, turisti francesi parcheggiano la propria bicicletta in calle: multati

Multa di 100 euro a testa per tre giovani turisti francesi "rei" di aver posteggiato le proprie biciclette in una calle a Venezia, legandole con un catenaccio. La sanzione è scattata per la violazione dell'art. 40 comma 6 del Nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana. I tre inoltre avrebbero rifiutato di spostare le bici, tanto che gli agenti della polizia locale hanno dovuto far intervenire i vigili del fuoco con la mola per tagliare le catene.