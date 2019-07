Bergamo, targhe digitali contro i ladri di biciclette

Lucchetti e catene antifurto sono ormai superati: la lotta ai ladri di biciclette passa ora dal mondo del web. Un sito online, Bikebee.it, ha creato un'anagrafe online dove si potranno registrare i propri mezzi a due ruote per certificarne la proprietà e in caso di furto facilitare le ricerche per il ritrovamento. Ed è proprio a questa piattaforma che sta pensando la città di Bergamo per combattere i sempre più numerosi furti di biciclette, come spiega l'Eco di Bergamo.