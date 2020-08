Tunisino sequestra, violenta e picchia una donna la notte di Ferragosto: arrestato dai carabinieri di Venezia

Un tunisino 30enne è stato arrestato con l'accusa di aver violentato e sequestrato una donna la notte di Ferragosto, a Venezia . La vittima, una 40enne, aveva conosciuto il suo aguzzino poco prima, mentre si trovava con alcuni amici, e si era fatta convincere a seguirlo nella sua abitazione, uno stabile abbandonato in zona Arsenale. Dopo averla costretta con la violenza ad avere un rapporto , l'uomo l'ha picchiata più volte impedendole di fuggire, fino al mattino, quando la 40enne è scappata, nuda, e ha chiesto aiuto rifugiandosi in un bar.

Una volta soccorsa, è stata trasportata in ospedale per essere assistita dal personale medico. Giunti in nosocomio, i carabinieri hanno ascoltato la testimonianza della 40enne e sono riusciti a individuare e ad arrestare l’aggressore, che è stato anche riconosciuto in fotografia. Nell’abitazione del tunisino sono stati rinvenuti gli indumenti della donna che l'uomo aveva sequestrato per impedirle di fuggire. L'arrestato è ora rinchiuso nella casa Circondariale Santa Maria Maggiore.