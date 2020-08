Lignano Sabbiadoro, 15enne denuncia: "Violentata in spiaggia da tre ragazzi la notte di Ferragosto"

Una 15enne ha denunciato di essere stata violentata in spiaggia nella notte di Ferragosto. E' successo a Lignano Sabbiadoro (Udine), dove la giovane, di Padova, era in vacanza. La 15enne era in compagnia di alcuni amici ma, quando è rimasta sola, sarebbe stata avvicinata e violentata da tre ragazzi che poi sono fuggiti. Al vaglio degli investigatori ci sono i filmati di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato il gruppo.