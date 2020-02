Venezia, "grazie perché non sapevo e ora so": il biglietto di un vicino sulla pietra d'inciampo del neonato Leo

"Bravissimi, avete fatto bene a mettere questo ricordo: io non sapevo nulla, adesso, invece, so. Firmato, un vicino". E' semplice e diretto il biglietto lasciato accanto alle pietre d'inciampo di Leo, due mesi, e di sua mamma Pia, deportati da Venezia ad Auschwitz nel dicembre del 1943 e ricordati in una cerimonia collegata al Giorno della Memoria il 31 gennaio a Venezia. A dare la notizia via Facebook l’Istituto veneziano per la storia della Resistenza (Iveser) che è stato tra gli organizzatori dell'evento, con la partecipazione a sorpresa di Moni Ovadia, durante la messa in posa di 12 pietre d'inciampo. "C'è del male oggi nella nostra società, ma c'è pure del bene", il commento.