Nei giorni scorsi, la donna, Emili Massarotto, aveva anche parlato con Venezia Today, dicendo: "Perché non hanno tolto subito il tappo al Lido e si è atteso così tanto? Io ho più volte implorato di tagliare per togliere il tappo. Mi hanno risposto che al Lido non c'è l'apparecchio per vedere dov'è l'ostruzione. Sono stati bravi i paramedici del Lido perché per un'ora e mezza le (a Elettra, ndr) hanno fatto le manovre senza arrendersi. Se ci fosse stato il macchinario forse avrebbero potuto tagliare e salvarla. È inaccettabile che al Lido ci sia solo un punto di primo intervento. Perché non è stata operata subito? Non è possibile averla persa così, non avere i macchinari in una struttura ospedaliera e che in un'emergenza così grave si debba aspettare un elicottero".