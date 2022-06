Valeggio sul Mincio (Verona), bimbo di 5 anni schiacciato dal cancello di casa: gravissimo

Un bambino è in gravissime condizioni dopo che è rimasto schiacciato dal cancello della propria abitazione a Valeggio sul Mincio, nel Veronese.

Il piccolo, che ha 5 anni, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.