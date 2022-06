Bimbo giù dal secondo piano a Modena, babysitter: "Adesso è libero"

Babysitter in stato confusionale -

in stato confusionale

La babysitter è stata interrogata ma,, non sarebbe stata in grado di ricostruire i fatti davanti ai carabinieri. "La mia assistita - ha spiegato l'avvocato Francesca Neri - è ancora molto scossa. Si sente smarrita, non riesce a parlare e non comprende ancora bene quello che sta accadendo". L'udienza di convalida del fermo è stata fissata per venerdì e si terrà al carcere Sant'Anna di Modena

Una donna avrebbe visto la scena -

Ci sarebbe anche la testimonianza di una donna delle pulizie che avrebbe visto, almeno in parte, la babysitter mentre faceva cadere il bambino di un anno dalla finestra. Non è chiaro se questa testimone in quel momento fosse all'interno dello stesso appartamento, su un altro piano o nel cortile sotto la villetta a schiera, ma le sue parole, acquisite dai carabinieri, costituirebbero un elemento a carico della 32enne arrestata.