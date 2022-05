Treviso, tentano di rapire una bimba di 4 anni mentre passeggiava con la mamma

Tentativo di rapimento di una bimba di 4 anni a Mogliano (Treviso).

Secondo la denuncia della mamma, in tre si sarebbero avvicinati a lei e alla figlia sabato pomeriggio, mentre transitavano nel sottopasso pedonale della stazione ferroviaria. Dei tre, una donna, che si era avvicinata con modi gentile, all'improvviso avrebbe tentato di strappare dalla mano della madre la piccola per prenderla in braccio. Ma, nonostante lo shock, la reazione della mamma, che nel marsupio aveva l'altro figlio di 4 mesi, ha fatto sì che il presunto rapimento fallisse. Sulla vicenda, come riferisce Il Gazzettino, indagano i carabinieri, che passano al setaccio le telecamere della videosorveglianza.