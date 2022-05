Treviso, papà insulta la preside per il figlio bocciato: dovrà risarcire la scuola con 200 euro

Appresa della bocciatura del figlio, ha dato in escandescenza e ai colloqui di fine anno ha iniziato a insultare la preside della scuola media davanti agli altri genitori presenti.

Per questo è stato denunciato e davanti al giudice di pace a un 43enne di Treviso non è rimasto che scusarsi pubblicamente e risarcire la scuola con 200 euro. La vicenda dell'aggressione verbale risale al 2019 e ha visto la fine dei suoi strascichi giudiziari solo ora, come riporta Il Gazzettino.