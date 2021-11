Treviso, operaio di 43 anni muore folgorato in un cantiere: una betoniera sull'alta tensione ha provocato l'incidente

-afp

Un uomo di 43 anni di Conegliano (Treviso) è morto in un cantiere edile in un'azienda agricola di Vidor. L'operaio, Valentino Zanutto, sarebbe stato investito da una scarica elettrica provocata dal contatto tra alcuni conduttori elettrici ad alta tensione e il braccio meccanico della betoniera con cui stava lavorando. La morte per folgorazione è stata istantanea. Sul caso indagano i carabinieri.