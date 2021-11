Cade dall'impalcatura, muore operaio 57enne nel Brindisino

ansa

Un incidente sul lavoro si è verificato a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, dove un operaio di 57 anni è morto dopo una caduta da un'impalcatura montata all'interno del cortile di un'abitazione privata in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Anche il 68enne proprietario dell'immobile è rimasto ferito: portato all'ospedale Perrino di Brindisi, non è in pericolo di vita.