Treviso, 22enne travolta e uccisa da un ubriaco: scarcerato l'investitore

Le richieste restrittive accolte dal Gip sono state formulate dalla Procura della Repubblica ritenendo non vi siano esigenze di custodia cautelare in carcere non sussistendo pericoli di fuga, di reiterazione del reato o di alterazione degli elementi di prova. Durante il giorno, il giovane potrà andare al lavoro.

"Non mi sentivo ubriaco, stavo bene" - "Ho sentito il botto sul cofano e ho frenato. Solo allora mi sono reso conto di quello che era successo. Non mi sentivo ubriaco, anzi stavo bene. La ragazza era al centro della strada, peraltro vestita di nero. Non so perché fosse in quella posizione, in un tratto privo di illuminazione pubblica", ha detto il giovane al giudice, come riporta il Corriere del Veneto. Per quanto riguarda i residui di marijuana messi in rilievo dai test tossicologici, l'avvocato del 23enne, Luca Milano, ha affermato: "Alessandro non ha assunto stupefacenti la sera che ha preceduto l'incidente, ma avrebbe fumato il pomeriggio del giorno prima".

"Le misure cautelari non sono strettamente legate alla gravità del fatto e alla pena che verrà erogata. Ma sono funzionali a impedire il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento delle prove o il pericolo di reiterazione del reato. I primi due non sussistono. Quanto al terzo abbiamo ritenuto sufficienti le misure richieste, considerato che l'indagato è incensurato, che gli è stata ritirata la patente e non ha più l'auto", ha specificato il procuratore Marco Martani, come riporta Il Gazzettino.

La tragedia - Miriam stava tornando a casa a piedi in piena notte, dopo aver litigato con il fidanzato, quando alle 4.30 del mattino, a Paderno del Grappa (Treviso), è stata travolta e uccisa da una Audi S3 guidata da un suo coetaneo, il 23enne Alessandro Giovanardi. Un impatto violentissimo - l'automobilista avrebbe detto di essersela trovata all'improvviso sulla carreggiata - che non ha lasciato scampo a Ciobanu, studentessa universitaria. Nello schianto, è finita prima sul cofano, poi sul parabrezza, sfondandolo, e venendo catapultata molti metri in avanti. Quando sono arrivati i medici del 118 non hanno potuto che costatarne la morte.

Ferito e in stato di shock, il giovane conducente dell'Audi è stato portato in ospedale per le prime cure e gli accertamenti sul suo stato psico-fisico. È risultato positivo all'alcol, con un tasso molto superiore al consentito, e agli stupefacenti. Stava rientrando a casa, a San Zenone (Treviso) dopo aver trascorso la serata a una festa. Testimoni che abitano vicino al luogo dell'incidente, svegliati dal botto dello schianto, hanno raccontato di aver sentito il pianto dirotto del ragazzo.

Secondo quanto finora accertato, Miriam, appassionata di libri e di viaggi, aveva trascorso parte della notte a casa del suo fidanzato. Poi, tra i due sarebbe scoppiato un forte litigio, e così la ragazza avrebbe deciso di andarsene, tornando a casa a casa a piedi, lungo la provinciale 20.