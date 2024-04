Treviso, condannati i "giustizieri" dei pedofili: "Si ispiravano a una serie Tv americana"

Sei anni di carcere ai due maggiorenni di un trio che "puniva" presunti maniaci sessuali rifacendosi a un programma che negli Usa è stato però sospeso dopo il suicidio in diretta di un sospettato

La vittima era ritenuto dalla banda di "giustizieri" (due giovani di 19 e 20 anni e uno di 15) un pedofilo responsabile di aver adescato sul web dei minorenni. Ci sono state altre vittime, almeno sette, due delle quali irreperibili. E nel corso delle indagini è stato anche scoperto che i tre vendicatori si ispiravano a una serie Tv americana, "To catch a predator", che si proponeva di arrestare presunti maniaci sessuali attraverso Internet. Programma, però, sospeso nel 2008, dopo il suicidio in diretta di un uomo sospettato e finito al centro di una puntata.

Sono stati condannati a poco più di sei anni di reclusione, con rito abbreviato, i due maggiorenni che nel febbraio 2023 furono sorpresi in flagranza dai carabinieri, mentre, con un minore, in una casa abbandonata vicino Vedelago (Treviso), tenevano legato e sotto sequestro un 50enne al quale avevano sottratto anche la tessera bancomat e le chiavi dell'automobile.

Tgcom24

I "giustizieri" di Treviso Oltre al 50enne sequestrato a Vedelago (Treviso), una sorte analoga era toccata in precedenza ad altre sette persone, finite nel bersaglio dell'organizzazione, perché ritenute pedofili responsabili di aver adescato sul web dei minorenni. Due delle vittime, benché identificate dagli investigatori, sono a oggi irreperibili e quindi non potranno riscuotere i risarcimenti stabiliti dal giudice. Quattro avevano ritirato la denuncia.

Il modus operandi dei "giustizieri" di Treviso Attirate dal componente minorenne del gruppo, che avrebbe fatto da esca nelle chat, le vittime venivano stordite con un Taser e quindi immobilizzate, riempite di botte e rapinate, secondo uno schema operativo che i "vendicatori" riprendevano da una serie televisiva americana, recuperata online anche se era stata cancellata dai palinsesti nel 2008 dopo il suicidio in diretta di un sospettato.

"To catch a predator" era il titolo del programma americano che si proponeva di arrestare presunti maniaci sessuali attraverso Internet. Il docu-reality di Chris Hansen andava in onda sulla Nbc a partire dal 2004 e aveva riscosso un successo clamoroso: undici milioni di spettatori a puntata. Ma tra lo show e la vicenda di Treviso c'è una sostanziale differenza: il primo era realizzato in collaborazione con la polizia.

Nella serie Tv, infatti, erano agenti quelli che si fingevano adolescenti di 13 anni per attirare il malintenzionato nella casa dell'ipotetica vittima. Lì, ad aspettarlo, però, c'era Chris, il conduttore dello show che prima sottoponeva il sospettato a una sorta di intervista-interrogatorio, poi seguiva il blitz della polizia che passava al suo arresto a favore di telecamere.

L'organizzazione veneta, invece, se ne guardava bene dall'avvisare polizia o carabinieri ed operava convinta che i malcapitati non avrebbero denunciato. Invece è accaduto che qualcuno segnalasse quello che avveniva in quella cascina abbandonata e avvertisse la caserma di Castelfranco Veneto. Così i carabinieri si sono recati sul posto e hanno trovato uno dei tre che andava a prelevare a uno sportello bancomat, mentre all'interno del rudere, i complici, armati di coltello e taser, vessavano un impiegato di 48 anni, a terra, con mani e piedi legati e l'adesivo a chiudere la bocca. A lui era stato sottratto il bancomat con le chiavi dell'auto. Il lavoro dei militari aveva portato successivamente all'identificazione di altre 7 vittime della banda di giustizieri.