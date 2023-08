Milano, pedofilo offre soldi a famiglie in difficoltà | Genitori: "Che età deve avere nostra figlia per piacerti?"

"Noi abbiamo bisogno.

La figlia che età dovrebbe avere più o meno per piacerti?". A scrivere questa frase shock è stata una famiglia in difficoltà che, sul dark web, ha risposto al messaggio di un pedofilo milanese di 50 anni. L'uomo cercava ragazze madri e genitori in ristrettezze economiche e offriva soldi in cambio di sesso con le loro bambine. Individuato dalla polizia postale è stato arrestato. Nel suo computer c'erano oltre 400 tra foto e video pedopornografici.