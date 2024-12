Treviso, accoltellato da banda di ragazze minorenni: morto dopo nove giorni un 22enne

Dagli accertamenti è emersa la presenza sul luogo dell'aggressione di due ragazze, una 19enne e una 17enne, indagate dalla Procura trevigiana per tentato omicidio. Con loro anche un'altra giovanissima, 17enne, che però non ha partecipato al ferimento; è una testimone preziosa per capire cosa sia successo in via Castelmenardo. La ricostruzione della rissa ha ancora delle tessere che devono essere messe al posto giusto. Le ragazze su ci si indaga avrebbero agito sotto l'effetto dell'assunzione di ketamina, una partita della quale pare fosse arrivata poco prima da un corriere giunto in treno a Treviso. Benché riconsegnate ai familiari dalla polizia, alcune delle giovanissime si sono rifiutate di rientrare nella casa dei genitori.