Treviso, 14enne muore in seguito all’influenza dopo essere stato dimesso dall'ospedale

Luigi Martignano, un ragazzo di Trevignano di 14 anni, è morto dopo giorni con febbre alta e influenza. Come racconta Il Corriere del Veneto, il giovane era stato portato sabato scorso in ospedale dai genitori preoccupati dai dolori lamentati dal ragazzo. I medici lo hanno dimesso dopo poche ore: per loro la diagnosi era semplice influenza. Ma Luigi non sembrava migliorare e dopo poco è morto per un infarto.