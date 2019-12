Staccano luce e gas a una famiglia con quattro bimbi nel Padovano, benefattore anonimo paga le bollette arretrate

Una storia a lieto fine è stata raccontata dal Gazzettino online , una storia che sembra uscita fuori dalla sceneggiatura di un film natalizio e che invece è avvenuta realmente a Conselve , nel Padovano . Protagonisti una famiglia con quattro bimbi a cui hanno staccato luce e gas per via di 4 bollette no pagate e un utente anonimo che scoperto quanto stava accadendo ha deciso di compiere il gesto di solidarietà e saldare il debito di 600 euro .

Il benefattore era in fila davanti allo sportello degli uffici della società privata Centro Veneto Energie proprio nel momento in cui un residente disperato per via del distacco di luce e gas stava implorando l'impiegato di rateizzare la somma dovuta: "Sono un padre di famiglia, come faccio ho quattro figli?". L'insolvenza però era troppo lunga e non prevedeva alcuna rateizzazione. L'uomo si è allora allontanato piangendo.

A quel punto, l'utente in fila è andato allo sportello e ha chiesto all'addetto di quanto fosse l'importo e senza pensarci due volte ha saldato il debito. L'uomo è voluto rimanere nell'anonimato e ha invitato l'impiegato a non comunicare immediatamente la notizia, per evitare che il residente avesse potuto collegare l'operazione a lui. Una storia di solidarietà che ha commosso tutta Conselve.