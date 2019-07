Sgombero Primavalle, per il bimbo simbolo 10 libri in regalo | Un donatore anonimo gli pagherà la retta scolastica

Rayane, il bambino diventato simbolo dello sgombero di una ex scuola nel quartiere di Primavalle a Roma, potrà non solo contare sui libri che è riuscito a salvare - come dimostra la ormai nota foto che lo ritrae - ma anche su quelli che metterà a disposizione per lui la fondazione Luigi Einaudi, per la precisione "altri 10 testi che potranno seguire il suo percorso di studi". Ad annunciarlo è la Fondazione stessa sul suo profilo Twitter. Ma non è tutto. "Un cittadino ci ha scritto - si legge ancora sul social della onlus - comunicando di voler sostenere personalmente la retta di un anno della scuola o del convitto per Rayane".