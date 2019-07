Primavalle, un bambino porta via i libri e il poliziotto lo guarda: la foto simbolo dello sgombero

E' diventata la foto simbolo dello sgombero dell'ex scuola a Primavalle (Roma) quella che ritrae un bambino che porta via dei libri e un poliziotto che lo osserva. L'immagine, scattata dal fotografo dell'Ansa Massimo Percossi ha scatenato le polemiche in rete: "Le parole non possono aggiungere altro", "Ecco, stanno sfrattando il futuro" sono solo alcuni dei commenti apparsi in rete. C'è anche chi ha usato la foto per criticare Matteo Salvini, che aveva esultato per il successo dello sgombero.