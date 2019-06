Perù, 11enne studia in strada sotto un lampione: filantropo gli paga la scuola

I suoi genitori sono così poveri da non potersi permettere di pagare la bolletta della luce, eppure lui non vuole scuse per non studiare: sceglie la strada, il lampione davanti a casa, a Moche in Perù, per leggere e fare i compiti. Seduto sul marciapiede, curvo sui libri: la sagoma di Víctor Martín Angulo Córdoba, studente 11enne, ha fatto il giro del mondo grazie alle riprese delle telecamere di sicurezza. Ed è proprio questo video che gli ha cambiato la vita.