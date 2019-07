Sms hard ad alunno, sospesa la maestra delle elementari nel Vicentino

E' stata sospesa la maestra elementare, nel Vicentino, indagata per tentata violenza sessuale nei confronti di un alunno di 10 anni. Il provvedimento resterà in vigore fino all'eventuale sentenza di primo grado. La donna non potrà essere chiamata neppure per le supplenze. "Amore mio, voglio toccarti", questo il tenore dei messaggi inequivocabili trovati dai genitori sullo smartphone del figlio.