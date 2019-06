Si tuffa in mare per salvare la moglie, 47enne muore annegato

Un 47enne, Loris Elberti, residente a Bovolone (Verona), è morto annegato a Rosolina Mare (Rovigo), dopo essersi gettato in mare per soccorrere la moglie, che si trovava in difficoltà. La donna è stata portata a riva da altri soccorritori. Ora è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.