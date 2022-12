San Martino di Lupari (Padova), anziana trovata morta in casa: grave il marito | Fermata la figlia maggiore

A San Martino d Lupari, in provincia di Padova, una donna di 84 anni, Maria Angela Sarto, è stata trovata morta in casa.

Ferito gravemente il marito, di 89 anni. A scoprire il fatto una delle due figlie della vittima, passata per salutare i genitori. La donna ha subito avvisato i soccorsi. Sia la 84enne che l'uomo hanno il cranio sfondato da un corpo contundente. Posta in stato di fermo per omicidio e tentato omicidio la figlia maggiore, la 51enne Diletta Miatello.