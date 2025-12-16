San Donà di Piave (Ve), le divise anti-baby gang tra porta taser e spray al peperoncino

"Non siamo in emergenza però stiamo investendo molto nella prevenzione", sottolinea il sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso, che ai microfoni del programma di Canale 5 spiega come i 12 sequestri di armi da taglio abbiano spinto l'amministrazione comunale a potenziare il materiale delle divise. E sulla nuova dotazione a disposizione della Polizia Locale per gli interventi di repressione del crimine aggiunge: "Questi strumenti servono come forma di tutela degli agenti e possono avere una finalità dissuasiva nei confronti dell'aggressore".