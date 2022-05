Rovigo, polemica a Villadose per i cartonati dei vigili in strada: "Imbarazzante per gli agenti"

A

Villadose

Rovigo

, un comune a pochi chilometri da, al posto dei vigili urbani il comune ha deciso di installare dei cartonati come dissuasori. La scelta ha scatenato molte polemiche, tanto da portare alla rimozione dei cartonati nel giro di quattro ore. Il sindacato della polizia locale in diretta su "Mattino Cinque News" ha commentato così la vicenda: "Una decisione deleteria per l'immagine delle forze dell'ordine in generale e della polizia locale in particolare".

L'idea, lanciata dall'amministrazione comunale e guidata dal

sindaco Pier Paolo Barison

, serviva a far rallentare gli automobilisti nel centro della cittadina nei pressi delle scuole: "Un'iniziativa che è servita solo a ridicolizzare la nostra immagine che, come abbiamo sostenuto nel comunicato stampa, è di vitale importanza per chiunque porti una divisa - aggiungono i vigili - ci hanno paragonati a dei spaventapasseri".