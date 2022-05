Recoaro Terme (Vicenza), rallista ha un malore in auto e muore: al suo fianco c'era la figlia che faceva da navigatore

L'uomo era alla guida con accanto la figlia 21enne come navigatore: è riuscito ad accostare e non ha più ripreso conoscenza. La gara è stata annullata.

L'uomo era tornato al volante delle auto da rally dopo un lungo periodo di inattività. Il malore è avvenuto mentre il pilota stava percorrendo la tappa di trasferimento a conclusione della prova speciale 3 Recoaro Mille. Oltre alla figlia 21enne, l'uomo si era fatto accompagnare anche dal

figlio 13enne

che lo aspettava al box di sosta e che non ha visto direttamente l'accaduto.

Nonostante i soccorsi messi in atto dalla direzione gara e dal 118, non si è potuto far altro che constatarne il decesso. La gara è stata organizzata da

Rally Club Team Isola Vicentina

Automobile Club di Vicenza

, in collaborazione con l'. "L'organizzatore Renzo De Tomasi, il presidente di Aci Vicenza Luigi Battistolli e la direzione gara sono vicini ai familiari in questo particolare momento", si legge in una nota.