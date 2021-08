Facebook

In un incidente durante il Rally dell'Appennino reggiano sono morti due spettatori. E' successo in località Riverzana, territorio comunale di Canossa (Reggio Emilia). La tragedia è avvenuta nel corso della prima prova speciale della giornata e la manifestazione è stata immediatamente sospesa. Sul posto polizia locale e carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.