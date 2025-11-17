Rapine in Veneto, tra i cittadini che ricorrono alla sicurezza privata: "Giusto avere la possibilità di difenderci"

"La persona che va perseguita non è il soggetto che sta in casa propria ma il criminale che entra", aggiunge l'uomo secondo il quale, in mancanza di alternative, un cittadino deve poter "difendere la propria vita e i propri averi" da chi "non ha nulla da perdere". Le nuove norme sulla legittima difesa riaprono il dibattito tra favorevoli e contrari a detenere un'arma in casa. "Dobbiamo arrangiarci avendo qualcosa che faccia da deterrente nei confronti di questi delinquenti", sostiene Michele Toffoli che nei giorni scorsi ha scovato alcuni "topi di appartamento" nella sua casa di Vittorio Veneto, nel trivigiano: "Hanno divelto la finestra, cercavano sicuramente denaro contante", aggiunge.