Napoli, tentato scippo davanti alle telecamere di "Fuori dal Coro"

"L'ha massacrato in sette secondi con un bastone in mano", dice ai microfoni di "Fuori dal Coro" Maria, la figlia del pensionato di 80 anni aggredito in strada il 26 ottobre scorso mentre portava fuori il cane. Gli abitanti del quartiere della stazione Centrale sono preoccupati dalle azioni del responsabile, un cittadino straniero senza fissa dimora visto in giro con uno zaino giallo fosforescente, che è rimasto ancora a piede libero. "È entrato dentro un negozio di parrucchieri con una mazza in mano e ha fatto scappare tutti quanti", racconta un testimone.