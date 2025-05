Rapinata nove anni fa a Padova, la storia di Rosina: "A 95 anni vivo con un forcone accanto al letto"

Nella stanza in cui Rosina e il marito furono aggrediti è rimasto tutto come era stato lasciato quella notte: "Da nove anni non vado sopra - dice la donna alla trasmissione di Mario Giordano -. Hanno fatto un disastro, facendo quello che hanno voluto. Hanno rovesciato un mobile e ci siamo svegliati. Hanno preso mio marito di forza e l'hanno buttato giù dalle scale. A me hanno provato a togliere la fede, chissà cosa credevano di trovare, forse dei soldi". Alla fine, i rapinatori portarono via solo 300 euro e qualche oggetto prezioso. Tornare nel piano superiore dove avvenne quella rapina, per Rosina, è un trauma: "Ci pensi di giorno e di notte, ci hanno torturati e a mio marito tagliavano la testa con un coltello. Pensavo di morire, non è qualcosa che si può perdonare".