Pescara, rapinano tabaccheria ma devono fuggire a piedi: cliente sottrae la chiave dal quadro del motorino

Assalto in tabaccheria con pistola in pugno e casco ben calato in testa, mentre lo scooter per la fuga resta in strada con il motore acceso. Copione da manuale, ma due giovanissimi, che hanno provato così a firmare la rapina perfetta a Pescara, non hanno fatto i conti con un cliente, carabiniere in pensione, che ha tentato di fermarli. Nel caos scoppiato all'interno dell'esercizio preso di mira, infatti, l'ex militare è uscito dal negozio per togliere le chiavi inserite nel quadro del motorino, risultato poi rubato, e se le è messe in tasca. I rapinatori, afferrato dalla cassa un bottino di 7mila euro, si sono precipitati all'uscita, ritrovandosi però appiedati. Non è rimasto loro che darsi alla macchia... a piedi. Ora sono ricercati.