Raglia troppo, l’asinello deve trovare una nuova sistemazione o verrà macellato

L'asinello Generale rischia di finire al macello se non troverà a breve una nuova casa. La sua colpa è quella di ragliare troppo , giorno e notte al punto che un vicino di casa, stanco dei continui rumori, ha segnalato l’animale da soma alle forze dell’ordine. La sua proprietaria, Caterina Maria Saccardo , ha dato voce all'asino attraverso Facebook, per trovargli una nuova sistemazione.

“Ciao a tutti, mi presento: mi chiamo Generale e sono un asinello di circa tre anni – si legge in un post dell’11 ottobre di Caterina - vogliono che me ne vada perché alcune persone proprio non mi sopportano, ho di nuovo paura di finire al macello… Aiuto!”.