Torna a circolare online la "pozione" tossica anti-vaccini: allerta sanitaria in Veneto

Risale, come anticipato, al giugno 2019 una nota del ministero della Salute in cui si parla proprio di un prodotto, segnalato dall'Oms, noto come "soluzione minerale miracolosa" reclamizzato "per la cura di numerose malattie, fra cui HIV, tubercolosi, malaria, epatite, cancro, autismo, dengue e chikungunya e in vendita via Internet anche con altri nomi ('Supplemento Minerale Miracoloso', 'Soluzione di biossido di cloro', 'Soluzione di purificazione dell'acqua'). Sul sito si leggeva già: "È stata pertanto predisposta la circolare 27 giugno 2019, che fornisce indicazioni sul prodotto, la tossicità e il trattamento e in cui si richiama la necessità di segnalare qualsiasi evento avverso riscontrato. Si raccomanda ai cittadini di non assumere tale prodotto".