Padova, studente muore dopo la prima dose di eroina: arrestato il pusher

Federico Bertollo, studente 23enne di Cittadella in provincia di Padova, è morto di overdose. Fatale per il giovane una dose di eroina, la prima della sua vita. Secondo le prime ricostruzioni, la droga è stata iniettata a Federico dal suo stesso pusher, un 49enne ora agli arresti. Federico si era avvicinato alla droga dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale: abbandonato dagli amici, era stato anche in una comunità per tossicodipendenti. "Era un ragazzo pieno di ideali - racconta il fratello Andrea a NewsMediaset - dobbiamo ora farci tutti un esame di coscienza".