Udine, overdose di "eroina gialla": sedicenne trovata morta nei bagni della stazione

L'episodio risale a mercoledì. Al momento della tragica scoperta, il padre era in stazione ad aspettare la figlia. Inutili i soccorsi, il medico non ha potuto che constatarne la morte. Le autorità hanno disposto l'autopsia e gli accertamenti tossicologici.



I genitori: "Non era tossicodipendente" - Secondo i genitori, Alice "non era una tossicodipendente". In un'intervista a Il Messaggero Veneto, i due hanno affermato: "Non possiamo accettare che il ricordo di nostra figlia resti legato a quello di una ragazza morta di overdose nel bagno di una stazione, è qualcosa che non corrisponde a quel che lei era, al suo modo di fare. Alice aveva un colorito sano, aveva appetito: nulla ci lascia pensare che nostra figlia si drogasse".



Il sindaco lancia l'allarme droghe - Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. "Qualora dovesse essere confermata la versione dell'overdose, noi come Comune ci impegniamo a implementare le politiche indirizzate ai nostri ragazzi puntando sulla sensibilizzazione contro l'uso di sostanze mortali come le droghe", ha dichiarato.