Padova, padre uccide la figlia nel giorno del compleanno e poi si suicida

Un omicidio-suicidio si è consumato per strada a Sarmeola di Rubano , nel Padovano, dove un padre 88enne ha ucciso la figlia. Il delitto è avvenuto davanti al cancello dell'abitazione dove viveva la donna, che oggi compiva 60 anni. L'uomo, Stelvio Cerqueni , ha sparato alla figlia Doriana al culmine di una lite e poi, con la stessa pistola, si è tolto la vita.

A scoprire i due cadaveri, riversi sull'asfalto, sono stati alcuni parenti della donna che avevano appuntamento da lei a pranzo per farle gli auguri. L'uomo, nato in Serbia ma residente a Monfalcone (Gorizia), aveva raggiunto il Padovano proprio in occasione del compleanno della figlia.