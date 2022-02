Padova, contro le risse del sabato pomeriggio il prefetto stila la lista dei cattivi ragazzi

Il centro di Padova al sabato pomeriggio si trasforma in un ring.

A fronteggiarsi, come in un appuntamento fisso, decine e decine di giovanissimi che scatenano risse tra i tavoli dei bar e le vie dello struscio. Il prefetto Raffaele Grassi, allora, corre ai ripari e annuncia la nascita di un Osservatorio sul disagio giovanile, per contrastare il fenomeno delle baby gang. Ma non solo. Stila la lista dei cattivi ragazzi tra i 14 e i 18 anni, un migliaio, resisi protagonisti della cronaca e diffonde i nominativi ai comuni di residenza.