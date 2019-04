Padova: Caio Giulio Cesare Mussolini per parlare di fascismo, stop alla serata evento

Tema della serata: "Dottrina del fascismo". Ospite d'onore: Caio Giulio Cesare Mussolini, il bisnipote del duce, candidato alle Europee per iFdI, il partito di Giorgia Meloni. Ma l'evento, organizzato in un ristorante di Conselve nel Padovano, è saltato perché i titolari, dichiarandosi apolitici, hanno bloccato tutto anche per le polemiche che hanno investito il loro locale.