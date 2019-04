Caio Mussolini (Fdi): "Sospeso da Facebook per il mio cognome"

Mussolini denuncia che per l'intera domenica il suo profilo è stato oggetto di "insulto libero contro la mia persona e la mia famiglia". "Se poi la policy di facebook è consentire foto a testa in giù, insulti, minacce di morte e di aggressioni, e al contempo sanzionare una persona solo per il suo cognome, allora siamo messi malissimo. Qui l'unico discriminato sono io. Facebook si comporta come un centro sociale. E' inaccettabile. Sto valutando con i miei avvocati se iniziare un'azione legale", dice Caio Giulio Cesare Mussolini.



L'annuncio della sua candidatura è stato fatto da Giorgia Meloni non più di 24 ore fa. Caio Mussolini si definisce "un patriota", ha 50 anni, è stato militare di Marina e dirigente di Finmeccanica, la principale azienda di Difesa italiana per la quale ha svolto il ruolo di rappresentante in Medio Oriente. Ma inevitabilmente, più del suo curriculum, a richiamare l'attenzione è il suo cognome: Caio Giulio Cesare Mussolini. Ovvero, il pronipote del Duce. Suo nonno, infatti, era Vittorio Mussolini, figlio di Benito. E lui entrerà nelle liste di Fratelli d'Italia per le Europee.



La notizia era già nota da un paio di giorni, dopo che lui stesso aveva annunciato la candidatura a in un'intervista al giornale londinese "The Times", spiegando di presentarsi a sostegno "della sovranità, della protezione del nostro Paese e della famiglia".