Vignetta sul Duce, Jim Carrey risponde alla Mussolini: "Capovolgila, così tuo nonno salta di gioia"

Non accenna a placarsi lo scontro social tra Jim Carrey e Alessandra Mussolini, scoppiato a causa di un disegno pubblicato dall'attore canadese in cui si vedono il Duce e Claretta Petacci appesi alla tettoia di piazzale Loreto a Milano. "Se vuole vederla in un altro modo, può sempre capovolgere la vignetta e vedere suo nonno che salta di gioia o che fa l'appello", ha scritto la star del cinema, replicando al "bastardo" twittato dalla nipote del dittatore fascista.