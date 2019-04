Padova, a Este cantano "Bella ciao" per il 25 aprile: il sindaco si leva la fascia

Continuano le divisioni politiche e le polemiche legate alla giornata del 25 aprile . A Este , un comune in provincia di Padova , è successo che il sindaco Roberta Gallana (eletta nel giugno 2016 in un lista civica con Lega e Forza Italia) si sia levata la fascia tricolore perché al termine dell'alzabandiera, e appena prima che iniziasse il suo discorso per il giorno della Liberazione, qualcuno tra il pubblico ha intonato "Bella ciao".

"Mancanza di rispetto" - Una connotazione politica che evidentemente non è piaciuta al sindaco: "Bella ciao", infatti, è un canto popolare tradizionalmente e idealmente associato ai partigiani come simbolo della Resistenza e della lotta al nazi-fascismo. Anche se la spiegazione fornita dal primo cittadino non fa assolutamente riferimento a sfumature politiche e ideologiche. "E' stata una mancanza di rispetto iniziare a cantare mentre stavo cominciando il discorso", ha tagliato corto Roberta Gallana.



Le reazioni di Pd e Anpi - Nell'ambito dell'amministrazione comunale, gli esponenti del Pd non hanno preso altrettanto bene il gesto del sindaco di levarsi la fascia di fronte al popolare canto partigiano: "Non si era mai visto prima", hanno commentato. Ha provato, invece, a gettare acqua sul fuoco l'Anpi, l'associazione nazionale partigiani d'Italia, che ha cercato a spiegare: "Nessuno voleva mancare di rispetto al sindaco, si pensava solamente che gli interventi fossero terminati".