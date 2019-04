Di Maio: "Chi nega il 25 Aprile era a Verona con gli antiabortisti"

Senza mai nominarlo direttamente, Di Maio però non usa mezzi termini per prendere le distanze dall'alleato. "Non è alzando le spalle e sbuffando che questo Paese cresce. Al contrario, cresciamo se diamo forza a certi valori, alla nostra storia. Perché col menefreghismo non si va da nessuna parte. Per carità, ognuno la vede come vuole. Il pensiero è libero. Ma io, sia chiaro, voglio anche un'Italia libera, di guardare avanti innanzitutto".



Il 25 Aprile "è una festa nazionale della Repubblica Italiana. Non è questione di destra o di sinistra, come sento dire, ma di credere in questo Paese. Di credere nell'Italia e di rispettarla. E chi come me ci crede, il 25 Aprile lo ricorda", conclude.