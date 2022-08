Noventa Padovana (Padova), incendio nella villa di Alex Zanardi: ex pilota trasferito

Secondo i vigili del fuoco a prendere fuoco sarebbe stato l'impianto fotovoltaico. Il rogo è stato subito domato ma si stanno valutando gli eventuali danni ai macchinari che assistono l'ex campione, che a giugno del 2020 è rimasto coinvolto in un'incidente nel Senese mentre partecipava ad una gara di handbike. L'ex pilota è stato trasferito, su ordine dei familiari, in un centro medico.

