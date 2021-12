Alex Zanardi è tornato a casa: un anno e mezzo fa incidente in handbike

IPA

Alex Zanardi, che un anno e mezzo fa ha avuto un grave incidente in handbike, ha potuto lasciare la clinica e tornare a casa. Lo ha annunciato la moglie Daniela. "Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora - ha detto -, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto".