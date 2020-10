Non versava contributi dei dipendenti, sequestrati beni a imprenditore veneto

tgcom24

Non ha versato le trattenute in busta paga dei dipendenti per due anni, procurando un danno alle casse dello Stato di oltre 580mila euro. I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno eseguito un provvedimento di sequestro dei beni, pari al valore delle ritenute, a un imprenditore 59enne. Per due anni una società vicentina operante nel settore materie plastiche non ha versato le imposte dovute.