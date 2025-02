Morgano (Treviso), anziano cade in giardino e resta bloccato tutta la notte: morto di freddo

La vita di Livio Favaro, come racconta il Gazzettino Veneto, è stata segnata da un carattere mite e riservato. Pensionato dopo una lunga attività come carrozziere, era conosciuto per i suoi modi gentili e la passione per il calcio, tanto da intrattenersi spesso con i bambini del quartiere. In molti ne ricordano l’abilità di calciare il pallone con entrambi i piedi. Grande tifoso della Juventus, era anche un amante degli animali, in particolare dei gatti che, ancora oggi, sembrano aspettarlo davanti alla porta di casa. Il funerale si è svolto qualche giorno fa nella chiesa parrocchiale di Morgano, dove numerose persone si sono strette attorno alla famiglia per dare l’ultimo saluto a Livio. Durante l’omelia, il parroco ha voluto evidenziarne la semplicità e la discrezione: qualità che, come ha ricordato, “rendono più abitabile il nostro mondo e ci insegnano a rispettare gli altri senza invaderne la quotidianità”. Parole che hanno commosso i presenti, tratteggiando un quadro di umanità e bontà d’animo.