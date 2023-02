Mezzane di Sotto (Vr), anziani legati e picchiati in casa per una rapina

Mezzane di Sotto (Verona). L'inviata di "Dritto e Rovescio" è andata davanti la villa della rapina ai danni di due anziani. Giovedì mattina i ladri si sono introdotti in casa dei due coniugi di 74 e 68 anni e al telefono il figlio parla di una "violenza spropositata per un furto". Il vicino di casa racconta che i malviventi, con accento straniero dell'est Europa, hanno attraversato i campi e scavalcato il muretto che porta al giardino. "Li hanno picchiati e legati è stata una cosa violenta", denuncia una parente, "sono traumatizzati e ora non vogliono più tornare nella villa".

Le rapine in villa crescono, se ne contano una ogni tre minuti, e spesso le vittime principali sono anziani. Il 3 febbraio il cantante dei Pooh Roby Facchinetti è stato aggredito e rapinato da tre malviventi armati che hanno fatto irruzione nella sua casa di Bergamo. Facchinetti era in compagnia della moglie Giovanna e del figlio Roberto. Tutti e tre sono stati minacciati con delle pistole dai banditi che si sono fatti consegnare gioielli, orologi e, forse, anche denaro. "I 35 minuti più brutti della nostra vita", ha affermato l'artista in un messaggio affidato ai social. "Ora ho paura a lasciare mia moglie sola in casa", lo sfogo di Francesco Facchinetti.